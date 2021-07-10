Товарищеский матч. «Краснодар» и «Нюрнберг» голов не забили

Клубы РПЛ проводят контрольные матчи в преддверии старта нового сезона. Товарищеский матч Австрия Краснодар Россия – Нюрнберг Германия – 0:0 (0:0) «Краснодар»: Сафонов (Агкацев, 21), Рамирес, Спайич, Кайо, Петров, Вильена, Черников, Газинский, Кабелла, Сулейманов, Сперцян.
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