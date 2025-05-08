Парень разыграл отца во время ремонта с помощью мягкого молотка

С помощью мягкого молотка он неожиданно ударяет отца по руке, вызывая мгновенную реакцию. Сначала недоумение застыло на его лице, как маска, но тут же сменилось громом ругательств, когда до отца дошло, что это всего лишь безобидная шалость.