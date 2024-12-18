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Вице-президент РСТ Горин: 30 млн россиян посетят зарубежные страны в 2024 году

Вице-президент РСТ Горин: 30 млн россиян посетят зарубежные страны в 2024 году

Около 30 млн россиян, по оценкам экспертов, посетят зарубежные страны по итогам 2024 года с различными целями, сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин, слова которого передает ТАСС.

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