14-летняя художница из Болохово создаст свой первый мурал в Ельце

14-летняя художница из Болохово, известная своими рисунками «Смешариков», создаст первый мурал в Ельце при поддержке французского художника.
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