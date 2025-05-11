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NYT: семьи заложников просили США оказать давление для решения конфликта в Газе

NYT: семьи заложников просили США оказать давление для решения конфликта в Газе

Некоторые семьи израильских и американских заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС в секторе Газа, пытались убедить президента США Дональда Трампа оказать давление на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху для завершения конфликта.

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