В обороне не победить: почему Россия выбрала именно такую стратегию в СВО

Недавно одна моя очаровательная знакомая – женщина очень умная и обладательница фантастического чувства юмора*, – поинтересовалась: если мы продвигаемся столь медленно и ценой больших потерь, может, сыграть от обороны, как в 2023 году: остановить сухопутное наступление и начать выносить украинские тылы и центры принятия решений? .