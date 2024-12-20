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Царьград

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Фицо заявил, что Украина прекратит транзит газа в 2025 году

Фицо заявил, что Украина прекратит транзит газа в 2025 году

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что в 2025 году Украина прекратит транзит газа. Владимир Зеленский и Владимир Путин подтвердили намерение завершить соответствующий контракт, что может привести к росту цен на энергоресурсы.

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