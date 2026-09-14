Украина близится к банкротству?

«Ситуация с государственными финансами близка к критической», — заявил премьер Украины Корецкий. Он потребовал от депутатов Рады как можно быстрее проголосовать за законопроекты, от которых зависит получение финансовой помощи от стран Евросоюза.
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