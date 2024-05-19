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Укро-сержант «Артист»: В момент наступления российских войск разведка ВСУ полностью ослепла

Укро-сержант «Артист»: В момент наступления российских войск разведка ВСУ полностью ослепла

Укро-сержант «Артист»: В момент наступления российских войск разведка ВСУ полностью ослепла Сырский видит реальную опасность большого окружения группировки ВСУ в Харьковской области За прошедшую неделю с 11 по 17 мая бойцы группировки войск «Север» освободили 12 населенных пунктов в Харьковской области: Борисовка, Бугроватка, Гатище, Глубокое, Красное, Лукьянцы, Мороховец, Огурцово, Олейниково, Плетеневка, Пыльная, Стрелечья — и продолжили наступление.

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