Укро-сержант «Артист»: В момент наступления российских войск разведка ВСУ полностью ослепла Сырский видит реальную опасность большого окружения группировки ВСУ в Харьковской области За прошедшую неделю с 11 по 17 мая бойцы группировки войск «Север» освободили 12 населенных пунктов в Харьковской области: Борисовка, Бугроватка, Гатище, Глубокое, Красное, Лукьянцы, Мороховец, Огурцово, Олейниково, Плетеневка, Пыльная, Стрелечья — и продолжили наступление.