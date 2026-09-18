Пять стран ЕС призвали сократить бюджет объединения более чем в два раза

Abaca Press/Sipa USA/ТАСС Главы правительств Австрии, Германии, Дании, Нидерландов и Финляндии выступили с совместным призывом сократить проект бюджета Евросоюза на 2028-2034 годы на несколько сотен миллиардов евро, говорится 18 сентября в издании Politico.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- АЛ Россия охвачена э...
- ЛЛ Минимум 12 челове...
- ЛЛ Россия охвачена э...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым