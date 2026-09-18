Пять стран ЕС призвали сократить бюджет объединения более чем в два раза

Abaca Press/Sipa USA/ТАСС Главы правительств Австрии, Германии, Дании, Нидерландов и Финляндии выступили с совместным призывом сократить проект бюджета Евросоюза на 2028-2034 годы на несколько сотен миллиардов евро, говорится 18 сентября в издании Politico.