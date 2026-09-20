Глава ЯНАО поздравил многодетные семьи округа с праздником

На Ямале 20 сентября 2026 года отмечается День многодетной семьи. Быть многодетными родителями — это не просто ответственность, это настоящий подвиг, который совершается каждый день, отметил губернатор округа Дмитрий Артюхов в своем поздравлении в соцсетях.
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