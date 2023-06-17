США успешно "подсадили" Европу на свой газ и способствуют бегству энергоемких производств из ЕС. Об этом в ходе энергетической панели Петербургского международного экономического форума заявил главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин.
США успешно "подсадили" Европу на свой газ и способствуют бегству энергоемких производств из ЕС. Об этом в ходе энергетической панели Петербургского международного экономического форума заявил главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин.
Свежие комментарии