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Сечин: США успешно "подсадили" Европу на свой газ

Сечин: США успешно "подсадили" Европу на свой газ

США успешно "подсадили" Европу на свой газ и способствуют бегству энергоемких производств из ЕС. Об этом в ходе энергетической панели Петербургского международного экономического форума заявил главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин.

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