«С нетерпением жду поездки в Россию»

Создатель «Догмы», «Клерков», «Джея и Молчаливого Боба» и «Бивня», одна из самых культовых фигур в американской поп-культуре XXI века, режиссер Кевин Смит привез в Канны только что отреставрированную «Догму».
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