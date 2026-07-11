Неспешный разговор
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Неспешный разговор

21 801 подписчик

Каждая фраза - подарок!

Каждая фраза - подарок!

Женщины - они такие же, как мы, только приятней на ощупь С грехом пополам женщина может добиться очень и очень многого Женщины мудрее мужчин, потому что они знают меньше, а понимают больше Красивая женщина радует мужской глаз.

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