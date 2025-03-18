Тёплая погода вернётся в центр России к выходным

Всю неделю погодный сценарий будет напоминать народную примету: «Март у матери-зимы шубу купил, а через три дня её продал»…Большую часть текущей недели в Центральной России сохранится прохладная мартовская погода, сообщает портал «Метеовести».
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