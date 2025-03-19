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Авторадио

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Мошенники стали обманывать россиян при помощи схемы с лотерейными билетами

Мошенники стали обманывать россиян при помощи схемы с лотерейными билетами. Гражданам предлагают выполнять простые задачи, такие как перевод денег «победителям» лотерей или обналичивание средств за небольшую плату.

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