Мошенники стали обманывать россиян при помощи схемы с лотерейными билетами. Гражданам предлагают выполнять простые задачи, такие как перевод денег «победителям» лотерей или обналичивание средств за небольшую плату.
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