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Упавший со скалы ребенок находится в детской больнице Актау

Упавший со скалы ребенок находится в детской больнице Актау

Об этом сообщили в пресс-службе областного управления здравоохранения. Здесь рассказали, что бригада областной станции скорой и неотложной медицинской помощи оперативно выехала на место, осмотрела ребенка и доставила его в областную детскую больницу.

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