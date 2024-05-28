Упавший со скалы ребенок находится в детской больнице Актау

Об этом сообщили в пресс-службе областного управления здравоохранения. Здесь рассказали, что бригада областной станции скорой и неотложной медицинской помощи оперативно выехала на место, осмотрела ребенка и доставила его в областную детскую больницу.
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