Движение ограничили на пяти дорогах Удмуртии из-за опасных погодных условий

УДМУРТИЯ, 9 января, ФедералПресс. В Удмуртской Республике власти решили временно перекрыть пять региональных дорог для большегрузов из-за ухудшения погодных условий: в регионе начались обильные снегопады и потепление.
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