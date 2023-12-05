Криптобиржа ATAIX Eurasia попросила россиян закрыть счета

В соответствии с санкциями Европейского Союза, ATAIX Eurasia не может продолжать предоставлять услуги гражданам России, лицам, проживающим там, и и юрлицам, зарегистрированным в РФ, сообщили корреспонденту Frank Media в службе поддержки биржи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии