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Результат очень эффективный: ВСУ не справляются с новыми дронами России

Результат очень эффективный: ВСУ не справляются с новыми дронами России

В последние недели российские войска активизировали свои наступательные действия и им на помощь на поле боя приходит новый эффективный инструмент: беспилотники, которые летают с помощью оптоволоконных кабелей.

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