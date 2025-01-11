Результат очень эффективный: ВСУ не справляются с новыми дронами России

В последние недели российские войска активизировали свои наступательные действия и им на помощь на поле боя приходит новый эффективный инструмент: беспилотники, которые летают с помощью оптоволоконных кабелей.
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