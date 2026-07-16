Кутепов предложил изменить правило въезда для русских с загранправами

Андрей Кутепов предложил законопроект, позволяющий русским с иностранными водительскими правами управлять машинами в России без ограничения на срок действия прав, если они живут за границей и находятся в РФ менее 183 дней в году.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии