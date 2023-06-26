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Запрет продажи нефти и нефтепродуктов на условиях «потолка цен» продлен до конца года

Запрет продажи нефти и нефтепродуктов на условиях «потолка цен» продлен до конца года

Президент РФ Владимир Путин продлил до конца текущего года действие указа о запрете продажи российских нефти и нефтепродуктов зарубежным компаниям и физлицам, если в контрактах содержится условия «ценового потолка», введенного странами G7 и ЕС.

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