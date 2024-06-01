Специальный корреспондент Дима. Вчера, 31 мая 2024 года, нам удалось побывать на Дне именинника в «Комплексном центре социального обслуживания населения Сысертского района» Организатором праздника для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей выступила Автономная Некоммерческая Организация ЦСПИП «Здоровый Урал» За помощь в организации мероприятия благодарим: транспортную компанию «АвтоПлюсУрал» за предоставленный микроавтобус; верёвочный парк «Gravity» за безопасность, пиццу и чай; продуктовый магазин «Щорса 7» за подарки именинникам; магазин «Мясная лавка у Михалыча» и кондитерскую фабрику «Софи» - за сладости; а также штаб НОД Екатеринбурга и Свердловской области за оборудование для съёмки.