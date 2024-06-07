Россия «в ближайшей перспективе» возобновит авиасообщение с тремя странами

Россия прорабатывает возобновление прямого авиасообщения с Южной Кореей, Индонезией и Саудовской Аравией, рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024).
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