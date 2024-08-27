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«Брентфорд» оценивает Тоуни в 50 млн фунтов, «Челси» хочет предложить меньше. «Аль-Ахли» дает 42 млн за форварда

Ранее сообщалось, что лондонский клуб начал работу над трансфером нападающего «Брентфорда». По информации The Telegraph, «пчелы» оценивают игрока, чей контракт истекает в следующем году, в 50 миллионов фунтов.

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