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Дипломатия катастрофы: как землетрясение изменило отношения Армении и Турции

Дипломатия катастрофы: как землетрясение изменило отношения Армении и Турции

На фоне страшного землетрясения изменились отношения Армении и Турции. Армения отправила соседям группу спасателей, а также две колонны гуманитарного груза, для этого стороны впервые за 30 лет разблокировали для автомобилей сухопутную границу.

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