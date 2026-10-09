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Где и когда смотреть матч «Краснодар» - «Зенит», а также другие встречи 10-го тура

Где и когда смотреть матч «Краснодар» - «Зенит», а также другие встречи 10-го тура

«Краснодар» и «Зенит» сыграют в одном из главных матчей тура РПЛ. Встреча состоится 10 октября, начало — в 19:30 по московскому времени.

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