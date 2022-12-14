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Кучеров сделал 400 передач в НХЛ быстрее всех в истории «Тампы» – за 590 игр. Среди действующих игроков лиги – 6-й результат

Никита Кучеров сделал 400 передач в НХЛ быстрее всех в истории «Тампы» – за 590 игр. Форвард «Лайтнинг» сделал ассистентский хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтла» (6:2).

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