19 февраля отмечается День рождения синоптической карты

День, когда директор парижской обсерватории Урбен Лаверье представил Парижской академии наук оперативную карту с нанесенными на неё погодными данными метеостанций из нескольких городов Европы, принято считать днём рождения синоптической карты.
День, когда директор парижской обсерватории Урбен Лаверье представил Парижской академии наук оперативную карту с нанесенными на неё погодными данными метеостанций из нескольких городов Европы, принято считать днём рождения синоптической карты.
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