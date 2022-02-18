Парламентская газета

700 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • вылитый литой
    что то похожее уже было при порошенко..СК возбудил дело ...
  • Ария По
    Байден напал на УКРАИНУ!!!СМИ: Действия США...
  • Ария По
    Байден напал на УКРАИНУ!!!то делает Америка на Украине?  Байден напал на УКРАИНУ!!!СМИ: Действия США...

19 февраля отмечается День рождения синоптической карты

19 февраля отмечается День рождения синоптической карты

День, когда директор парижской обсерватории Урбен Лаверье представил Парижской академии наук оперативную карту с нанесенными на неё погодными данными метеостанций из нескольких городов Европы, принято считать днём рождения синоптической карты.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх