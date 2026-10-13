House Republicans In Triage Mode

Punchbowl News: “For months, House Republican leaders have asserted that the polls have it all wrong and the GOP is poised to expand their razor-thin majority in 2026.
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