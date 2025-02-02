Мобильную Date A Live Spirit Crisis закроют вообще везде Мобильная игра Date A Live Spirit Crisis в...

Мобильную Date A Live Spirit Crisis закроют вообще вездеМобильная игра Date A Live Spirit Crisis в свое время получала две глобальные версии — Date A Live Spirit Pledge и ее HD-вариант, но обе они были закрыты в 2022 и 2023 годах.
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