Тренер Щербаченко заявил, что у него есть вопросы по работе Карпина в сборной

Бывший главный тренер "Балтики", "Ротора" и "Кубани" Федор Щербаченко признался, что рад за наставника сборной России Валерия Карпина, с которым Российский футбольный союз (РФС) продлил контракт, однако отметил, что некоторые аспекты его работы вызывают вопросы.