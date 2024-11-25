Названа возможная причина падения самолета DHL в Литве

Причиной падения грузового самолета DHL в Литве мог стать взрыв груза, передает Telegram-канал Mash. «По одной из версий, в самолете DHL могли находиться аккумуляторные батареи — они и рванули на борту», — пишет Mash.
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