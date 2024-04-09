Интересные идеи применения террасной доски

А вы знали, что террасная доска — это не только материал для обустройства террас? Древесина сама по себе интересна по характеристикам: экологична, натуральна и самобытна, а потому подходит для отделки практически в любом месте (главное, правильно подобрать материал).
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