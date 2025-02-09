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Покушение на Буданова* в одесском штабе НАТО — на связь он больше не выходил. Зеленский устроил истерику после публикации «секретных данных»

Покушение на Буданова* в одесском штабе НАТО — на связь он больше не выходил. Зеленский устроил истерику после публикации «секретных данных»

Покушение на Буданова* в одесском штабе НАТО — на связь он больше не выходил. Зеленский устроил истерику после публикации «секретных данных» Юлия СоколоваВ первых числах февраля стремительно распространилась новость, которая заставила экспертов и журналистов вплотную заняться расследованием: *покушение на Буданова в одесском штабе НАТО – на связь больше не выходил.

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