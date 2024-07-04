Собянин рассказал, как дублер Калужского шоссе изменит движение в ТиНАО

В Новой Москве создается дорожный каркас Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход работ по строительству нового участка дублера Калужского шоссе – трассы «Мамыри – Пенино – Шарапово» – и сообщил, что объект будет запущен в сентябре текущего года.