Собянин рассказал, как дублер Калужского шоссе изменит движение в ТиНАО

В Новой Москве создается дорожный каркас Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход работ по строительству нового участка дублера Калужского шоссе – трассы «Мамыри – Пенино – Шарапово» – и сообщил, что объект будет запущен в сентябре текущего года.
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