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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Анчелотти может уйти из «Реала» перед клубным ЧМ и возглавить Бразилию (Relevo)

Ранее сообщалось, что переговоры между главным тренером мадридцев и Бразильской конфедерацией футбола (CBF) находятся на продвинутой стадии.

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