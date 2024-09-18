Российские военные взяли под контроль два села в Курской области

Командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что российские военные взяли под контроль два населенных пункта в Суджанском районе Курской области.
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