3 рецепта легких салатов, которые можно приготовить за считаные минуты

Быстрые салаты — это замечательный способ насытить организм полезными веществами. Готовить по рецептам, которые предлагает диетолог, легко, и каждое блюдо может стать отличным дополнением к вашему рациону.
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