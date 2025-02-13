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3 рецепта легких салатов, которые можно приготовить за считаные минуты

3 рецепта легких салатов, которые можно приготовить за считаные минуты

Быстрые салаты — это замечательный способ насытить организм полезными веществами. Готовить по рецептам, которые предлагает диетолог, легко, и каждое блюдо может стать отличным дополнением к вашему рациону.

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