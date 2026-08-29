Битва за Машу и Медведя: студия судится с автором персонажей за права на них

Договор, который Олег Кузовков заключил со студией "Маша и Медведь" в 2010 году, недавно истёк.Кто на самом деле владеет правами на едва ли не самых известных русских мультгероев — студия или их создатель? Этот вопрос 19 октября решит Кузьминский суд Москвы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Директор школы в ...
- Трамп назвал Ким ...
- ВМ Две цифры сказали...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым