9to5Mac: будильники в iPhone могут не работать из-за нового бага и Face ID

Некоторые пользователи iPhone на протяжении долгого времени жалуются на не срабатывающие будильники. Компания Apple подтвердила наличие проблемы, которая, судя по всему, связана с Face ID, сообщает портал 9to5Mac.
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