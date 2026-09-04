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Москву атаковали десятки дронов: сбиты уже 23 беспилотника

Москву атаковали десятки дронов: сбиты уже 23 беспилотника

Число беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ), сбитых на подлете к Москве, увеличилось до 23. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

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