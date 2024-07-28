Владельцы банковских карт останутся без рубля: что подготовил Сбербанк для своих клиентов Ольга БезродняяСбербанк сообщает о значительных изменениях в использовании банковских карт, что может привести к рискам для клиентов, вплоть до полной утраты средств на счетах.