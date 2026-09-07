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Царьград

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Станислав Бондаренко - четырежды папа. Родилась дочь, и уже есть фото

Станислав Бондаренко - четырежды папа. Родилась дочь, и уже есть фото

Актёр Станислав Бондаренко в четвёртый раз стал отцом. Статус многодетного подтверждён снова. Уже и первое фото из роддома есть – у артиста родилась очаровательная дочка.

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