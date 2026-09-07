Станислав Бондаренко - четырежды папа. Родилась дочь, и уже есть фото

Актёр Станислав Бондаренко в четвёртый раз стал отцом. Статус многодетного подтверждён снова. Уже и первое фото из роддома есть – у артиста родилась очаровательная дочка.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В Генерал Гурулёв п...
- В Генерал Гурулёв п...
- МЗ Генерал Гурулёв п...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым