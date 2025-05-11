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Путин в ночном обращении предложил Украине прямые переговоры в Стамбуле: что сказал президент

Путин в ночном обращении предложил Украине прямые переговоры в Стамбуле: что сказал президент

Трамп уже выступил с анонсом “великого дня” для России и Украины после предложения Путина. Президент России Владимир Путин в ночном обращении 11 мая выступил с инициативой возобновить прямые переговоры с Украиной 15 мая.

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