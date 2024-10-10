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«От такой жизни запьешь, товарищ Сталин!» Шолохов в 23 года написал роман, изменивший его судьбу. Как это ему удалось?

«От такой жизни запьешь, товарищ Сталин!» Шолохов в 23 года написал роман, изменивший его судьбу. Как это ему удалось?

Большой русский роман, написанный 23-летним самоучкой, — где такое вообще видано? Нет ничего удивительного в том, что после выхода «Тихого Дона» Михаил Шолохов стал главной литературной сенсацией страны в 1920-х, а спустя десятилетия был вознагражден за свой труд и на мировом уровне: стал первым официальным советским писателем, удостоенным Нобелевской премии.

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Валерий Светлый
ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА СТАЛА ОЧИЩЕНИЕМ ОТ БЕСПРОБУДНОСТИ И БЕСПРАВНОСТИ.
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