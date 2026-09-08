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Царьград

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В Новосибирске бензин на независимых АЗС дороже в 2 раза, чем в сетях

В Новосибирске бензин на независимых АЗС дороже в 2 раза, чем в сетях

В Новосибирске сохраняется заметная разница в ценах на бензин между заправками, принадлежащими федеральным сетям, и независимыми станциями.

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