Почему Кузяев выпал из основы «Гавра»?

Артем Денисов – о кризисе Далера. Кузяев рухнул в иерархии «Гавра» В прошлом сезоне Далер Кузяев сыграл за «Гавр» 2090 минут в Лиге 1 – это 6-й показатель в команде, 5-й среди полевых, причем впереди сразу три защитника.
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