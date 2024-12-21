Почему Кузяев выпал из основы «Гавра»?

Артем Денисов – о кризисе Далера. Кузяев рухнул в иерархии «Гавра» В прошлом сезоне Далер Кузяев сыграл за «Гавр» 2090 минут в Лиге 1 – это 6-й показатель в команде, 5-й среди полевых, причем впереди сразу три защитника.