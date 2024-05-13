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Уроженец «культурной столицы РФ» воровал в Керчи все, что плохо лежало

Уроженец «культурной столицы РФ» воровал в Керчи все, что плохо лежало

Молодой человек не брезговал даже медицинскими принадлежностями, лишая инвалидов передвижения. Керченским городским судом Республики Крым вынесен приговор в отношении 22-летнего петербуржца, ранее не судимого, имеющего не оконченное высшее образование, за совершение девяти краж.

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