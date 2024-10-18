Пан Лукашенко злякався, чи шо?

Господа, я со вчерашнего вечера пребываю в небольшом недоумении, ибо не могу истолковать словеса персонажа, коего некоторые товарищи, которые нам совсем не товарищи, называют "единственным союзником" России - а именно пюрера пана Лукашенко.
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